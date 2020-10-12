SIRA DIŞI SERGİ

Küratörlüğünü Emre Ertürk’ün üstlendiği sergi açılışı, sanat ve cemiyet hayatının renkli isimlerini bir araya getirdi

Hayatın her alanında başarılı olmak için psikolojik olarak da iyi hissetmenin gerekliliğine vurgu yapan Gea Akademi öğrencileri, önceki akşam hoş bir etkinlik gerçekleştirdi. Serhan Gürkan’ın Han of Design isimli atölyesinde gerçekleşen, Merva Onur’un ev sahipliğindeki sergiye, sanat ve cemiyet hayatının renkli isimleri katıldı. YMDH (Yenilen, Mühürlen, Doğru Beslen, Hareketlen) programı içinde birinci dönem mühürleme çalışmalarının yer aldığı özel sergi ve sertifika töreni, Gülhatun Yıldırım’ın ‘Su Ritüelleri’ performansıyla başladı. Küratörlüğünü Emre Ertürk’ün üstlendiği sergide, Funda Erman, Lizi Şenbay, Tuba Güler, Sara Beri, Ferda Bakay Saka ve Verda Çakan çalışmalarıyla göz kamaştırdı. Gecenin sonunda yapılan müzayedeyle eserler kapış kapış satılırken, sanatçılar ise alkışlar arasında sertifikalarını aldı.