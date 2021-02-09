SİSLİ HAVA GOLFE ENGEL OLMADI

Birkaç gündür İstanbul’u etkisi altına alan sisli hava, golf tutkunu ünlü isimlerin spor yapmasına engel olmazken, ortaya renkli görüntüler çıktı

Hava sıcaklıklarının değişkenlik göstermesiyle ortaya çıkan sisli havadan, İstanbul’un doğasına eşsiz bir deneyim katan Kemer Country’nin golf sahası da nasibini aldı. Hafta sonu, Demirören Şirketler Grubu bünyesinde yer alan ve her geçen gün golf tutkunlarının ayrıcalıklı buluşma noktası olan Kemer Country Golf Kulübü’nün dünya stardartlarındaki 18 delikli sahası sisli havaya rağmen yine tutkunlarıyla dolup taştı. Sabah erken saatlerde bir araya gelinen neşeli buluşmalarda, turnuva olmasa da ısınma hareketlerinin ardından mini gruplar halinde oyunlara başlandı. İlerleyen saatlerde güneşin kendini belli etmesiyle daha da keyiflenen oyuncular arasında, Hakkı Akil’den Murat Şarsel’e, Baha Telli’den Erdem Yılmaztürk’e, Moris Biçaco’dan Canan Ediboğlu’na kadar kimi ararsanız herkes sahadaydı. Karda, yağmurda, sis de olsa sabah erken saatlerde başlayan golfün mutluluğu, bir başka olsa gerek!

Sanata geri dönüş

Sosyal hayatın tanınmış simalarından Beste Yurttaş, etkinliklerin ara vermesini fırsat bilip uzun yıllar yaptığı atölye çalışmalarını evinde sürdürüyor. Pandemiyle birlikte tekrar resme başlayan iş insanının, evinin duvarlarını şimdi kendi yaptığı eserler süslüyor.

Gelenek bozulmadı

Dostluklarının çok eskilere dayanmasının yanı sıra aynı tarihe denk gelen doğum günlerini birlikte kutlayan Feryal Gülman ile Sevim Uyar için bu sene de gelenek bozulmadı. İki arkadaş, baş başa güzel günlere geri dönmek, ülkemiz ve dünya için sağlık dilekleri arasında mumlarını üfleyerek bu anlarını sosyal medya hesaplarından ölümsüzleştirdiler.

Kartalkaya cıvıl cıvıl

Yurdumuzun önde gelen kayak merkezlerinin arasında yer alan Kartalkaya, hafta sonu olduğu kadar hafta içi de cemiyet hayatının pek çok renkli simalarına ev sahipliği yapıyor. İş insanı Cem Özkaynak ve eşi YouTuber Merve Özkaynak kızları Melisa’yla Kartalkaya Kaya Palazzo Ski&Mountain Resort’ta tatilin keyfini çıkardı. Mini tatillerinde yoğun iş temposuna ara veren genç çift, üç gün boyunca kayak yapıp stres atarken, safari turuna katılmayı da ihmal etmedi. Öte yandan işlerden fırsat bulan Cihan Ekşioğlu da eşi Katerina, çocukları Hakan ile Selen kayak yaparak baş başa kalmanın tadını çıkardı.

Erdek çıkarması

Kısa bir süre önce evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı’nın nişanlılık dönemleri hareketli geçiyor. Her fırsatta yakın arkadaşlarıyla bir arada olmaya özen gösteren ikili, hafta sonu havanın güzel olmasıyla Sinan Ekincioğlu, Baran Kayhan, Alberto Mizrahi, Emircan Şahin ve kız arkadaşlarından oluşan grupla, Erdek’te buluştu. Mangal başında ısınan dostlar, ardından havalı tüfek ile atış talimi yaptı. Sosyal medyadan eğlenceli anları paylaşan tanınmış simalar, şıklıklarıyla da beğeni topladı.

Kitap alışverişi

Sinem Yıldırım, Kanyon’da görüntülendi. Kitap alışverişi yapan iş insanı, kahve eşliğinde gezintisine devam etti.

İş toplantısı

Hande Demir, Etiler’de objektiflere takıldı. İlginç giyim tarzıyla dikkat çeken tasarımcı, iş toplantısı olduğunu söyledi.