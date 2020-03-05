SiYAHLI KADINLAR

EKAV, Türkiye’nin önde gelen 10 erkek sanatçısının yer aldığı ‘Women in Black’ sergisiyle, kadın sorunlarına ilişkin insani ve ahlaki dayanışmayı gözler önüne serdi

Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV), anlamlı bir sergiye imza attı. Türkiye’nin önde gelen 10 erkek sanatçısının yer aldığı ‘Women in Black’ (Siyahlı Kadınlar), önceki gün Ekavart Gallery’de düzenlenen davetle, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Aralarında; Ahmet Elhan, Balkan Naci İslimyeli ile Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun da yer aldığı 10 erkek sanatçı, çeşitli teknik ve yönelimlerle insanlığın bu ortak sorununa farklı bakış açılarıyla katkı sağladı.

‘Kadın, Yaşam, Umut ve Yas’ başlığını taşıyan seçki, konukların beğenisini kazandı. Proje, konunun bir insanlık sorunu olarak algılanması ve dünyanın diğer yarısını temsil eden erkeklerin de soruna katkı sağlamasını amaçlıyor. Etkinliğe; Yasemin Aloğlu, Birgül Sazak, Ebru Sanver, Leyla Alaton, Tilda Tezman, Nezih Çavuşoğlu, Mukaddes Akça ve Beste Yurttaş’ın da aralarında yer aldığı çok sayıda tanıdık sima katıldı. Prof. Balkan Naci İslimyeli’nin küratörlüğünde hazırlanan sergi, 4 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.