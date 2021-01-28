SÖMESTİRDE KAR TATİLİ

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri, karın tadını çıkarmak için çocuklarıyla birlikte soluğu gözde kayak merkezlerinde aldı

Sömestir tatilinin başlamasıyla “Çocuklarımızla evde olmaktan bıktık” diyen cemiyet hayatının tanınmış simaları, kendilerini kayak merkezlerine attı. Palandöken’in gözdesi Sway Hotels’te konaklayan Dağhan Doğruer ile Dila Tarkan pistin tadını çıkardı. Hakan Sabancı, arkadaşı Alen Anav ile objektiflere takıldı. Sahrap Soysal, “Doğru dürüst dinlenemedim korona döneminde, hiç olmazsa dağ havası iyi gelsin” diyerek, poz verdi.

Uludağ, eski görkemli günlerinden uzak olsa da yoğun kar yağışıyla yine kayak tutkunlarının uğrak yeri oldu. Bahar Şer, Simin-Murat Aydın, Serap Gökçebay da oradaydı...

Feryal Gülman, oğlu Aslan Kemal Gülman ile Uludağ’a gitti. Yakın arkadaşı Beyza Uyanoğlu’nun eşlik ettiği tatilde, keyifli anlar yaşandı. Grand Yazıcı Otelleri’nin sahibi Hayri Yazıcı’nın kızı Bahar Şer’in otelinde konaklamayı tercih eden Uyanoğlu ve Gülman, Şer’le de bir araya gelerek güzel vakit geçirdi. Erciyes’te ise Gökhan Çetinsaya, kalabalık arkadaş grubuyla muhteşem pistin tadını çıkardı. Kayak yapan ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü isimler, çektikleri fotoğraflarla da dikkat çekti.