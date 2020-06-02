SON KARANTiNA VE HAYATA DÖNÜŞ

Cemiyet hayatının sevilen isimleri, son karantina gününde paylaştıkları renkli fotoğraflarla dikkat çekti

90 güne yaklaşan ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronalı günlerde ‘Evde kal’ tedbirlerine uyan cemiyet hayatının önde gelen temsilcileri, karantinanın bitişiyle herkes gibi bayram havası yaşıyor... Sosyal mesafeye dikkat eden ünlü isimlerden, kimileri tatil yörelerinde dostlarıyla buluştu, kimileri evlerinin bahçesinde son karantina gününü geçirdi. İşte sosyal medya hesaplarından paylaştıkları renkli kareler...

Kardeşlerin tekne sefası

Dr. Ergon ve Eva Mengi’nin oğulları Eren ile İlker Mengi, normale başladığımız bugünlerde Bodrum’da tekne sefası yaptı.

Göz kamaştırıyor

Mimar Eren Talu ile Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, önceki gün evlerinin bahçesinde yakın arkadaşının kreasyonu olan jean takımıyla göz kamaştırdı. Talu’nun karesi çok sayıda beğeni aldı.

Küçük bey büyüyor

Beşiktaş spor camiasının yakından tanıdığı Hazal Kalkavan Karahan, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğlu Raufhan Karahan’la gününü gün ediyor...

Denizlere yelken açtılar

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Küçükaslan, koronalı günleri eşiyle Bodrum’da geçirdi. Haziranın ilk günü itibarıyla koylara yelken açan çift, denizle özlem giderdi.

Mesafeli sohbet

İki yakın arkadaş olan Elif Dürüst ile Jülide Ateş’in Kandilli’deki bahçe sohbetleri hem mesafeli hem de hayata dairdi. İkili, piknik havasında uzun uzun dertleşti.

‘Hayatın renkleri’

İş dünyasının renkli isimlerinden Sadettin Saran, Kemer Country’deki evinin bahçesinde “Hayatın renkleri” dediği köpekleriyle karantinanın son gününü geçirdi.

Baharın güzelliği

Bu sene ailesi sağlık problemleri yaşayan Sema Güral Sürmeli’nin, başta eşi olmak üzere herkesin tekrar eski sağlığına kavuşmasıyla yüzü gülmeye başladı. İş insanı, mor çiçekler ve gelincikler arasında baharın güzelliğini yaşadı.

Yeni düzende kavuşma

Çok eski iki yakın arkadaş olan Pınar Eczacıbaşı ve Esra Oflaz Güvenkaya, Bodrum’da bir araya geldi. Deniz kenarında gerçekleşen buluşmada, iki arkadaş “Sosyal mesafeli kavuşmalarımız başladı” müjdesini verdi.

Fotoğraf zamanı

“Bunca yaşıma geldim hiç bu kadar sıkılmamıştım” diyen İsmet Alpagut, önceki gün kurallara uyarak, maske ve mesafeye dikkat ederek torunlarının yanına gitti. Alpagut, çektirdikleri kareleri, “Fotoğraf için çıkardık şükür” diyerek, dostlarıyla paylaştı.

DJ oldu

Finans dünyasının önde gelen isimlerinden Banu Kavak, “En büyük hobim müzik çalmak” dedi ve evinde DJ kabininin başına geçip, arkadaşlarına sevdiği şarkıları dinletti.

Bahçede baş başa

Koronalı günleri eşi Olgun Zorlu ile İstanbul dışında geçiren Berrin Zorlu, salgın günlerini bitirip, dostlarına kavuşacağı zamanları sabırsızlıkla bekliyor.

‘Yeni normale nasıl döneceğiz?’

“Bir sokağa çıkma yasağının daha sonuna geldik” diyen Arzu Sabancı, oğlu Hakan’la takipçilerine “Normal nasıldı?, Yeni normale nasıl döneceğiz?” diye sordu. Anne-oğul, takipçilerinden İlginç yanıtlar aldı.

Ailece kutlama

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, torunu Ayşe Naz’ın doğum gününü ailesiyle kutladı. Galatasaray Spor Kulübü eski yöneticilerinden Emir Sarıgül’ün de yer aldığı kutlamada, Emir Bey sosyal medya hesabından kızı Ayşe Naz için duygusal bir yazı paylaştı. Sarıgül, “Hayatın tadı oldun... Sevinci oldun... Her güne anlam kattın, vazgeçilmez bir aşk oldun... Doldu evimize, gecemize, sanki yeryüzünde bulunmamış bir çiçekte... Doğum günün kutlu olsun kızım” diye yazdı. Geçtiğimiz hafta çocukların izinli olduğu saatlerde torunları Ayşe Naz ve Azra’yla bir araya gelen Mustafa Sarıgül de, hasret giderdi.

Biraz güzellik biraz sohbet…

Seycan Tanfer’in Levent’te sahibi olduğu iki katlı güzellik ve bakım merkezinde gelenek haline gelen toplantılara bir yenisi daha eklendi. Sosyal mesafenin korunduğu, Çiçek Günay, İnci Koparan ve Berna Çakmak Üstündağ’ın bulunduğu buluşmada Dermatoloji Uzmanı Dr. Naciye Yapan Mirata’nın güzellik üzerine yaptığı sohbet oldukça keyifliydi. Günün sonunda, Tanfer’in İsviçre’nin Luzern şehrinde dünyaca ünlü otelcilik ve mutfak sanatları okulu BHMS’den mezun olan oğlu Berk İlter’in yaptığı enfes minik kurabiye ve tatlılar keyifle yendi.

Sanatsız asla!

İstanbul sanat hayatına sahibi olduğu Ekavart Galerisi’nde düzenlediği birbirinden değerli sergilerle hayat veren İnci Aksoy, koronalı günlerde de boş durmadı. Sanatçı ve sanatsever dostları için Ekavart.TV’yi açıp, galerileri internete taşıyan İnci Hanım, ülke olarak bu sıkıntılı günlere ilaç gibi geldi.

‘Pandemiyi avantaja çevirdik’

İngiltere başta olmak üzere Avrupa’da dikkat çeken mücevher tasarımcısı Eda Çetin, dijitalleşmeye önem vererek pandemi sürecini avantaja çevirdiklerini söyledi. Üzerinde dini simgeler ve ayetlerin yer aldığı tasarımlara imza atan Çetin, “Duanın güçlü enerjisine inanıyoruz. Özellikle Arap coğrafyası tercih ediyor” dedi.

Sağlık çalışanlarına anlamlı destek

Artam Antik A.Ş. Müzayede Evi’nin cumartesi günü Covid-19 salgınıyla mücadelede fedakârlıklar yapan sağlık çalışanları için düzenlediği açık artırma, başarılı şekilde sonuçlandı. Geliri İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı’na aktarılan müzayedede 750 bin TL toplandı. Online gerçekleşen etkinliğe Ahmet Güneştekin, Ahmet Oran, Azade Köker, Devrim Erbil, Ekrem Yalçındağ ve Kemal Önsoy gibi isimlerin eserleri bağışlanmıştı.

Ateş devri başlıyor

Genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Ateş Atilla, üçüncü single’ını çıkardı. R&B ve trap tarzındaki ‘Gözlerim Kırmızı’ adlı şarkının söz ve müziği Atilla’ya, aranjesi ise Tanerman’a ait... Müzik otoritelerinin beğendiği müzisyen, ‘Geri Gel’ ve ‘Elveda’ parçalarıyla da adından söz ettirmişti.