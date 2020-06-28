Sosyal mesafeli sergi

Cemiyetin sevilen isimleri Bodrum’da düzenlenen ‘Her Şeye Rağmen Dokunmak’ sergisinin açılışında bir araya geldi.













Küratörlüğünü Mehmet Kahraman’ın, tasarımını Faar Art Space kurucusu mimar Fahrettin Aykut’un üstlendiği ‘Her Şeye Rağmen Dokunmak’ sergisi, Cape Bodrum Luxury Hotel’de sanatseverlerle buluştu. Ebru Kohen, Sarika Lodrik, Mine Kalpakçıoğlu, Ece Şirin, Cemil Dinçmen, Ece Sükan, Christine Şenol ve ressam Sema Bicik gibi isimlerin katıldığı davet, Türkiye’de bir ilke imza atarak, sosyal mesafeli açılış yaptı.















Esas teması ‘Dokunmak’ olan fakat yaşadığımız süreçten ilhamla ‘Her Şeye Rağmen Dokunmak’ şekline uyarlanan sergide sanatçılar, Betül Bolat, Furkan Akhan, Gülçin Aksoy, Gülşah Terzioğlu, Güneş Terkol, Gözde İlkin, Latif Taraslı, Reyhan Polat, Şebnem Uğuz ve Zümrüt Bozkurt, dokunma ve dokumayı iç içe geçirdikleri eserleriyle yer aldı. Sergi, 25 Temmuz’a kadar ziyarete açık.











