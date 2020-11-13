SULTAN’IN ÖZEL KONUKLARI

Azeri modacı Sultan Gadimbayli, yeni markası SG by Gadimbayli’nin tanıtımını Nişantaşı’ndaki showroom’unda seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleştirdi

Sultan Gadimbayli’nin yeni markası SG by Gadimbayli’nin tanıtımı, iş ve sanat dünyasını bir araya getirdi. Azeri modacının Nişantaşı’ndaki showroom’unda düzenlenen davete, Elif İnci Aras, Arzu Özal ve Elif Girgin’in de aralarında bulunduğu isimler katıldı.

Pandemi koşulları nedeniyle sosyal mesafe kuralının en üst seviyede tutulduğu tanıtım, tüm gün sürecek ve kalabalık yaratmayacak şekilde planlandı. Yeni açılan alt katında alışveriş yapma imkanı da bulan konuklar, Azeri modacıya beğenilerini dile getirdi. Misafirleriyle yakından ilgilenen Gadimbayli, tebrikleri kabul ederken Türkiye’ye olan hayranlığını da belirtti.