SÜPER BABAANNE

Dördüncü romanı ‘Leanora: Bitmeyen Göç’ü çıkaran cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Deniz Kurbanzade, bitmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çekiyor

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisini her fırsatta gözler önüne seren Deniz Kurbanzade, şu sıralar çifte mutluluk yaşıyor.

Deniz Hanım, 17 yaşında büyük bir aşkla yaşamını birleştirdiği İran’ın köklü ailelerinden Kurbanzadeler’in oğlu Firuz Kurbanzade ile bu yıl 50’nci evlilik yıl dönümlerini kutlayacak. Bu heyecan içinde Deniz Hanım “Burası benim dünyadaki cennetim” dediği Dragos’taki Prenses Adaları ve Marmara’nın kesiştiği noktada yer alan evinde, akademisyen kızı Volga ve iki torunuyla birlikte yaşıyor. Muhteşem bahçelerinde sayısız meyve ağaçları, muhabbet kuşları, kediler, köpekler ve mini bir bostanı var. Anahtar kelimenin sevgi olduğu bu evde, tabiatı ve gittiği ülkeleri fotoğraflayan Deniz Hanım tüm gelirini hayır kurumlarına bağışladığı altı fotoğraf sergisine imza attı. Büyük bir özenle çektiği kelebek kareleri de yurdumuzun önemli kuruluşlarından birinin yeni yıl takvimine taşındı.

Ailede ikinci mutluluk ise, Deniz Hanım’ın 10 yılı aşkın bir sürede yaptığı araştırmanın ürünü olan ve Rus asıllı babaannesi Lütfiye Güler’in hayatından yola çıkan ‘Leanora: Bitmeyen Göç’ adlı yeni kitabı oldu... Yoğun tempoda sabah sporlarını eksik etmeyen, sağlıklı yaşama önem veren Deniz Hanım, beşinci kitabının da müjdesini verdi.