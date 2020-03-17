SÜRPRiZ KUTLAMA

Cemiyet hayatının renkli simaları, sanat danışmanı ve koleksiyoner Gül Ergi’nin doğum gününde bir araya geldi

Tüm servetini Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na bağışlayan Gül Ergi, önceki gün arkadaşlarının sürpriz partisiyle yeni yaşını kutladı. Prof. Dr. Gülten İmamoğlu’nun Osmanbey’deki atölyesinde gerçekleşen kutlamaya Özlem Başoğlu ev sahipliği yaptı. Atölyeye bir toplantı için davet edilen sanat danışmanı, karşısında hayat arkadaşı Yücel Mergen ve dostlarını görünce, duygusal anlar yaşadı. Tüm detayıyla İmamoğlu’nun ilgilendiği partide misafirler, DJ müziği eşliğinde eğlendi.Tüm servetini Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na bağışlayan Gül Ergi, önceki gün arkadaşlarının sürpriz partisiyle yeni yaşını kutladı. Prof. Dr. Gülten İmamoğlu’nun Osmanbey’deki atölyesinde gerçekleşen kutlamaya Özlem Başoğlu ev sahipliği yaptı. Atölyeye bir toplantı için davet edilen sanat danışmanı, karşısında hayat arkadaşı Yücel Mergen ve dostlarını görünce, duygusal anlar yaşadı. Tüm detayıyla İmamoğlu’nun ilgilendiği partide misafirler, DJ müziği eşliğinde eğlendi.Ergi, kutlamaya katılan tüm arkadaşlarına tek tek teşekkür etti. Organizasyona; Meral Kosif, Narin Akçelik, Eda Erdoğan, Güzel Kurşun, Saadet Demir ve Esra Albayrak gibi isimler katıldı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde ikiz torunlarını kucağına alan Kosif de tebrikleri kabul etti. Doğum günü pastası kesildikten sonra Ergi’yi kutlayan Türk sanat müziği sanatçısı Melihat Gülses, sevilen eserleri seslendirdi.