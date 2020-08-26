Sürpriz parti

Ahmet-Pınar Karaçöl çifti, çocukları Derin ve Baran’ın doğum gününü renkli bir partiyle kutladı

Perataş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Serafina Mare Deluxe Residence patronu Ahmet Karaçöl ile eşi Pınar Karaçöl, kızları Derin ve oğulları Baran’ın doğum gününü Bodrum Gündoğan’da sürpriz bir partiyle kutladı. Hansel ve Gratel’in şeker evi konseptindeki doğum günü partisinde Derin altı yaşına girmenin mutluluğunu yaşarken, Baran ise iki yaşına bastı. Davetliler arasında Engin-Selen Keçeli, Hülya-Cezmi Mutlu gibi isimler vardı. Bu mutlu günde bol bol eğlenen misafirler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.