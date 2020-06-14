TEKNEDE HAYAT VAR

Cemiyet hayatının sevilen isimleri yaz günlerini tekneyle açılarak geçiriyor.



Normalleşmeyle kalkan seyahat kısıtlaması, havanın da ısınmasıyla özlenen tatil hareketini başlattı. Cemiyet hayatının pek çok renkli siması, hijyen açısından güvenli buldukları tekne tatilini tercih etti. Fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan isimlerden İtalyanlar’ın dünyaca ünlü teknelerini yurdumuza getiren Ahmet Hanif, Bodrum koylarında dostlarıyla tanıtım gezintisi yaptı. Ayşe Boyner de Ayvalık sahillerinde teknede huzur bulanlardan oldu. Banu Kavak, bir grup arkadaşıyla Bodrum Cennet Koyu’nda demirleyerek stresten uzak günler geçirirken, Emir Bahadır ise Ege koylarında denizin tadını çıkardı. Yoğun iş temposu nedeniyle İstanbul’da kalan Erol Özmandıracı Adalar’da eşi ve dostlarıyla sefa yaptı. Figen-Fatih Kıral’ın küçük oğlu Oğuz Kıral, arkadaşı İrem Hanım ile soluğu Bodrum’da aldı. Songül Toprak Özsan ise yoğun temposu arasında fırsat yaratıp, doğum gününü Boğaz’da kutladı. Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer de Bodrum’da baş başa günler geçirmekle meşgul...











