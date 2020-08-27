TEKNEDE HAYAT VAR

İş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimleri, yaz tatillerine teknelerinde devam ediyor

Yaz tatillerini her yıl güney sahillerinde geçiren iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri için bu sene de gelenek bozulmadı. Normalleşme süreciyle birlikte soluğu tatil beldelerinde alan dostlar, zaman zaman demirledikleri teknelerinde bir araya gelip, özlem gideriyor. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın eşi Emine Özilhan, kalabalık dost grubunu yemekte bir araya getirdi.

Fatih Kıral, Ünsal Sert ve Haluk Nayman, eşleri Figen Kıral, Neşe Sert ve Fulya Nayman’ın katılımıyla muhteşem bir hafta sonu geçirdi. Aileler, yan yana demirleyen teknelerinde denizin ve bir arada olmanın tadını çıkardı.



Geçirdiği mini operasyondan sonra eski sağlığına kavuşan Rahmi Koç, Tahire Demircan, Ayşegül- Ömer Dinçkök, Zeynep ve Metin Fadıllıoğlu çiftiyle yemek davetinde buluştu. İş insanı Mahmut Bayraktar’ın sosyal sorumluluk ve yardımseverlikte sınır tanımayan eşi Gülperi Bayraktar, Katar’dan gelen kalabalık arkadaş grubunun yanı sıra yeğeni Esra Akbülbül ile Domuz Adası’nda keyif yapıyor. Mecbur olmadıkça teknelerinden çıkmayan Arzu-Ömer Sabancı çifti ise, üç oğlu Kerim, Hakan ve Hacı’nın gelmesiyle tatillerine Bodrum’da devam ediyor.