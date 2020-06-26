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‘Kadınımıza Güç Katan Güçlü Kadın’ ödül töreni, pandemi nedeniyle Zoom üzerinden gerçekleşti

Dünyaca ünlü seramik sanatçısı merhum Ümran Baradan ve birkaç arkadaşının 90’lı yılların ortasında kurduğu Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği’nin İstanbul şubesi, harıl harıl çalışıyor. Ülke kültürünü dünyaya tanıtmak, çağdaş Türk kadınının sosyal, ekonomik ve kültürel statülerini ön plana çıkarmak amacıyla hizmet veren derneğin ‘Kadınımıza Güç Katan Güçlü Kadın’ ödül töreni, önceki gün gerçekleşti.

TEKNOLOJİK TÖREN


Liv Hospital’ın çatı katındaki organizasyon, pandemi nedeniyle Zoom üzerinden yapıldı. Bu sene toplumsal sorumluluk adına mücadele eden, yurt içinde ve dışında projelere öncülük yapan iş insanı ve sumi-e sanatçısı Senur Biçer’e 2020 ödülü takdim edildi.


TEKNOLOJİK TÖREN







İstanbul Başkanı Pedagog Şima Sunder’in Cunda Adası’dan yönettiği organizasyonda, Başkan Yardımcısı Nihal Yöneyman derneğin Marmara Üniversitesi Hastanesi’ne verdiği pandemi ortak desteği için gelen plaketleri, Sibel Tetik ve İstivak Başkanı Nurdan Bilgin Sırman’a sundu.


TEKNOLOJİK TÖREN

Atilay Kandemir
Atilay Kandemir
atilaykandemir@gmail.com
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