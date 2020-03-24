TEMİZ HAVADA YÜRÜYÜŞ

Cemiyet hayatının renkli simaları, güneşli havada kısa geziler ve evlerinin balkonlarında spor yaparken objektiflere takıldı

Müge Sırmabıyık

Maçka’daki evinden Boğaz havası almaya inen Müge Sırmabıyık da Bebek rıhtımının yolunu tutanlar arasındaydı.

Başak Emre

Modellikten sinemaya geçen Başak Emre, önceki gün yürüyüş yaptı. Başak Hanım, düzgün fiziğiyle dikkatli bakışları üzerinde topladı.

Mine-Nasuh Mahruki

Etiler’deki evlerinden Bebek rıhtımına inen Mahruki Ailesi, çocuklarıyla yürüyüş yaptı. Daha sonra balık alan aile, evlerinin yolunu tuttu.

Seycan-Nihat Tanfer

Günlerdir yoğun çalışma temposu içinde olan Dr. Nihat Tanfer, kısa bir mola verdi ve soluğu eşi Seycan Tanfer ‘le deniz kıyısında aldı.

İnci Aksoy

Yaz-kış sabah yürüyüşlerini aksatmayan İnci Aksoy’a bu defa yakın arkadaşı Leyla Alaton eşlik etmedi. İnci Hanım, tek başına spor yaptı.

Zuhal Mansfield

Sahibi olduğu madendeki işlerine virüs sebebiyle ara veren Zuhal Mansfield, Bebek’teki evinden fırsat buldukça çıkıyor. İş insanı, beş dakika da olsa deniz kenarında temiz hava alıyor.

Haldun Altuna

Tekstil dünyasının önde gelen isimlerinden Haldun Altuna sahilde turlayanlar arasındaydı. İş insanına Sevda Keskineşlik etti.

Elçin Gümrükçüoğlu

Londra eski Büyükelçisi merhum Rahmi Gümrükçüoğlu’nun eşi Elçin Gümrükçüoğlu, Yeniköy’deki yalısından Boğaz havası aldı. ‘Evde kalın’ çağrısına uyan Gümrükçüoğlu, balkonunda spor yapmayı ihmal etmiyor.

Burcu Şendir

Çocuklarıyla virüs salgını münasebetiyle eve mahkum olan Burcu Şendir, alışveriş için çıktığı Bebek’te bir arkadaşıyla ayaküstü karşılaşınca sohbet etti.