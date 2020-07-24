TERAPİ ZAMANI

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımlarının atıldığı bugünlerde, ruhen ve bedenen özlemi içerisinde olduğumuz zamanlara dönmenin heyecanını yaşıyoruz. Dokunduğu kalplere şifa dağıtan GEA City kurucusu, nefes terapisti Merva Onur da, “Tebdili mekanda ferahlık vardır” deyip, şifa arayanlar ve dostlarından oluşan bir grubu Çeşme’ye götürdü. İstanbul cemiyet hayatından pek çok renkli ismin bir araya geldiği On’Live Deluxe Çeşme’deki buluşma, oldukça neşeli geçiyor. İçinde nefes terapileri, yolculuklar, bilinçli beslenme gibi pek çok konu ve seminerlerin yer aldığı ‘Yeniden Doğuş’ programlarını düzenleyen Onur, kişinin gerçek potansiyeline ulaşmasını sağlayan bu teknikle hayatında ikinci kez doğarak, yeni bir başlangıç yapabileceğine değindi.