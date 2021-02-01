TİYATRO İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Yeni kitabı ‘Oyunname 2’ için arkadaşı Abdullah Oğuz’un desteğiyle çalışmalara başlayan Tilda Tezman, sürpriz bir projenin de yolda olduğunu söyledi

Tekne ve gıda üretimi başta olmak üzere pek çok alanda çalışmaları bulunan Tezman Holding’in sahibi Erol Tezman’ın eşi Tilda Tezman, cemiyet hayatının önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Lisansını Fransa’da kimya mühendisliği üzerine yapmasına rağmen sanata düşkünlüğüyle adından söz ettiren Tilda Hanım, daha sonra New York Film Akademisi’nde eğitim almış. Geçtiğimiz yıllarda yurt içinde ve dışında 2 bine yakın izlediği oyunu ‘Oyunname’ isimli kitapta toplayan tiyatro yazarı, şimdilerde yeni projelerin heyecanını yaşıyor. ‘Oyunname 2’ için arkadaşı Abdullah Oğuz’un desteğiyle çalışmalara başlayan Tilda Hanım, ünlü yönetmenle sürpriz bir projelerinin de olacağını söyledi. Hayatını eşine ve çocuklarına olduğu kadar tiyatroya da adaya Tilda Hanım’ın yeni eseri, cemiyet hayatında olduğu kadar tiyatro camiasında da heyecanla bekleniyor.