TÜRKİYE’NİN İLK ‘SANAT PAZARYERİ’

Çağdaş sanatın erişilebilir adresi Art. Ist Sauna, koleksiyonerler ve iş dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla kapılarını açtı

Farklı sesleri ve ifade biçimlerini sergilemek üzere ulaşılabilir sanat ortamı sunan Art. Ist Sauna projesi, ‘Sanat Pazaryeri’ temasıyla 21 Aralık’ta İstanbul Maslak’taki UNIQ Expo’da açıldı. Sanatçılar, koleksiyonerler, iş insanları, sponsorlar ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen açılışta; sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edildiği görüldü.

UNIQ Expo’nun kurucusu Alper Eyüboğlu ve Gizem Tatlıcı, “Türkiye’de sanatseverler maddiyatın yanı sıra zaman ve mekan eksikliği gibi nedenlerle sanat eserlerine ulaşmakta zorluk yaşıyorlar. Sanatın birleştirici gücünün daha çok hissedilmesi için Türkiye’de ilk defa bin 500 metrekarelik bir alanda, erişilebilir konseptte bir sanat pazaryeri meydana getirdik” dedi. Yüzlerce sanatçı ve sanat eserini meraklılarıyla buluşturacak Art. Ist Sauna, yıl boyunca açık kalacak.