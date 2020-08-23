Bu yıl 17’nci kez düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Festivali, sanatseverleri bir araya getirdi













Uluslararası üne sahip piyano sanatçımız Gülsin Onay’ın sanat danışmanlığı ve piyanist Eren Levendoğlu’nun sanat yönetmenliğinde 2004’te temeli atılan Uluslararası Gümüşlük Festivali, bu yıl 17 yaşında... Bosfor Turizm ana sponsorluğunda Türkiye’nin ilk yeşil festivali olarak öne çıkan Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, önceki akşam Onay’ın konseriyle açıldı. Aynı geceye, dünyanın önde gelen sahnelerinde ayakta alkışlanan Hollandalı kemancı Rosanne Philippens ve yorum ustalığı ile dinleyenleri büyüleyen Özbek asıllı Alman piyanist Michail Lifits’in, Antik Taş Ocağı’nda gerçekleşen performansları da damga vurdu.











Festivale, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hollanda Kraliyeti Başkonsolosu Bart van Bolhuis, Turizm Eski Bakanı Bahattin Yücel, Hollanda Kültür Başmüşaviri Ipek Sur van Dijk, Zeynep Tarlan, Emine Tirali ve Gülay Öztürk gibi konuklar katıldı. Etkinlik kapsamında açılan tiyatro oyuncusu ve ressam Civan Canova’nın resim sergisi de büyük ilgi gördü. Festival, 17 Eylül’e dek devam edecek.









