TÜTSÜLÜ DAVET

Sosyal yaşamın tanınmış simaları, Kaz Dağları’ndaki konaklama tesisi Simurg Inn’deki tütsü konseptli seyahatte renkli anlar yaşadı

İsmini Mevlana’nın bir sözünden esinlenerek alan ve bir efsaneye göre ‘Kendini aramanın sembolü’ olarak gösterilen Kaz Dağları’nın tepelerinde Ahmetçe Köyü’nde yer alan Simurg Inn, geçtiğimiz hafta içinde cemiyet hayatından isimleri ağırladı. Başak Pelister ve Dilara Karabay ev sahipliğindeki etkinliğe, Özlem Avcıoğlu, Zeynep Bilgin, Selda Taşa, Sermet Severöz, Gamze Cizreli ve Gülen Yalman’ın da aralarında yer aldığı konuklar katıldı. Davetliler, aynı bölgede yer alan Didem-Ertuğrul Sürgit’in sahibi olduğu restoranda özel lezzetleri tadarken, yazdan kalma havanın keyfini çıkardı. Antik Yunan’dan beri Kuzey Ege’de kullanılan bitkilerle hazırlanan Home Made Aromaterapi’nin sahibi Aslısan Bilgin ve Naz Beşcan’la arınma rütüeli deneyimleyen misafirler, Athena’nın bitkisi zeytin ağacı, Ares’in bitkisi kekik, Poseidon’un bitkisi biberiye, Zeus’un bitkileri defne ve adaçayı karışımından yapılan bir demet terapiyi, iyi dileklerle yaktı. Açık havada gerçekleşen arınma kutlamalarında, renkli görüntüler ortaya çıktı.