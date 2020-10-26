UÇAN CERRAH

Mesleğindeki başarısının yanı sıra hobileriyle de dikkat çeken Op. Dr. Zafer Atakan, ilk solo uçuş heyecanını Bursa’da yaşadı

Türk Plastik Cerrahi Derneği’nin saygın bir üyesi olarak ulusal ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalarla isminden sıkça bahsettiren Op. Dr. Zafer Atakan, farklı hobileriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Harley Davidson tutkusuyla tanınan ve muhteşem motoru parmakla gösterilen ünlü cerrah, bu kez dostları ve hastalarının karşısına farklı bir şekilde çıktı. Küçüklüğünden beri her fırsatta havacılığa ve uçmaya meraklı olan Atakan, Bursa Yenişehir Havalimanı’nda ilk yalnız uçuşunu yaptı. Derslerini pandemi döneminde hızlandıran cerrah, solo uçuşunda tatlı bir de sürpriz yaşadı. Eğitmenler tarafından pistte hortumla ıslatılan Atakan, bu anları sosyal medya hesabından paylaşıp, “İlk yalnız uçuş heyecanı ve sonrasında havacılığa özgü kutlamayla ıslatıldım. Uçan bir cerrrah görmediyseniz buyrun” notunu düştü.