Ünlüleri buluşturan gala

Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın ‘Giveback Gala’ etkinliği; girişimcileri, yatırımcıları, sanat ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi

Türkiye Girişimcilik Vakfı, ‘Giveback’ (geri ver) kavramını yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği ‘Giveback Gala’ etkinliği; girişimcileri, yatırımcıları, sanat ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Raffles Otel İstanbul’daki etkinlikte, elektrikli spor otomobil Mark Zero’nun yaratıcısı, Porsche ve Volkswagen’i yaratan ailenin dördüncü nesil temsilcisi Anton Toni Piech, konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğe; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır, Yasemin-İzzet Özilhan, Ayşegül-Doğan Karadeniz, Mina-Sercan Gençoğlu, Şebnem-Mahmut Ünlü, Aylin-Özcan Tahincioğlu, Hakan Sabancı, Fethi Sabancı Kamışlı, Cem Garih, Bünyamin Aydın, Ömer Aras ve Sinan Güler katıldı. Vakıf, ‘Giveback’ felsefesinin ilham veren gücüyle farklı hedef kitlelere yönelik etkinlikler organize ediyor.