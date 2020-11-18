USTA VE TALEBELERİ

Yeni otellerini açma hazırlığında olan Güral Ailesi, çalışmalara aralıksız devam ediyor

Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan turizmden porselene, ambalajdan endüstriyel mineral üretimine kadar pek çok alanda yatırımlar yapan yurdumuzun önde gelen girişimcilerinden NG Holding Kurucu Başkanı Nafi Güral, eşi Gülsüm Hanım ve dört evladıyla bu aralar tatlı iki telaş yaşıyor.

Güral Ailesi, 2021 yılında açmayı planladıkları Antalya Kemer’deki NG Phaselis Otel’in çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yine önümüzdeki günlerde kapılarını açacak NG Sapanca Enjoy için de tüm aile çalışmalara katılıyor.

Instagram hesabı üzerinden babasıyla birlikte fotoğrafını paylaşan Erkan Güral, karenin altına “Usta ve talebeleri” yazarak, iş insanının çalışkanlığını gözler önüne serdi. Sema Güral Sürmeli de, sosyal medyadan sık sık NG Sapanca Enjoy’un fotoğraflarını ve video’larını paylaşıyor. Bu karelerde, Nafi-Gülsüm Güral çifti, Hediye Güral Gür, Gülden Güral ve Erkan Güral da vardı.