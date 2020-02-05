USTALAR GEÇİDİ

Köklü geçmişi ve farklı kültür mirasıyla Kayseri’nin Talas ilçesi, görkemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Çok sayıda tarihi yapıyı, meydanları, sokakları ve doğal güzellikleri içinde barındıran Kayseri Talas’ın Kiçiköy mahallesinde yer alan, yaklaşık bin 500 yıllık kilise, restore edilerek, çok amaçlı bir sanat galerisine dönüştürüldü. Tol Kilisesi Sanat Galerisi, geçtiğimiz günlerde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ev sahipliğinde, Kayseri AK Parti Milletvekilleri Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki, Kayseri Valisi Şeyhmus Günaydın, eski bakan Taner Yıldız ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da katıldığı, görkemli bir davetle kapılarını açtı.

Etkinlik kapsamında; ebru, cam, cilt ve mozaik gibi Türk sanatlarının seçme eserlerinden oluşan bir sergi düzenlendi. Küratörlüğünü mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin’in yaptığı sergide, Hikmet Barutçugil ve Sema Balkaya Öksüz gibi ebru sanatının önde gelen isimlerinin yanı sıra Yasemin Aslan

Bakiri’nin cam, Melike Kazaz’ın cilt ve Ezengin’in mozaik eserleri ilgi gördü. Sergi, 14 Şubat’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.