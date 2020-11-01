ÜSTATLARIN GURUR GÜNÜ

Türk modasının iki ünlü ismi Vural Gökçaylı ve Yıldırım Mayruk, yerlerini gençlere devretmenin haklı gururunu yaşıyor

Vural Gökçaylı ile Yıldırım Mayruk, ulusal ve uluslararası alanda Türk moda dünyasının iki ünlü ismi... Yıllardır iş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok ismin giyim- kuşam zevkine imza atan tasarımcılar, bu kez farklı bir gurur ve mutluluk yaşıyor. 60 yıllık çalışma hayatlarını Fişekhane’de düzenledikleri jübile defilesiyle noktalayan Mayruk ve yamağı Barbaros Şansal, koleksiyonlarında bulunan kumaşları Darrüşafaka’ya bağışladı, galada yer alan 250 kostümü ise gelecek nesillere emsal ve kültür oluşturması için yaşayan müze projesi kapsamında Mersin Mezitli Belediyesi’ne hibe etti. Gökçaylı da yurt içinde ve dışında sayısız düzenlediği moda maratonu içinde salı akşamı tatlı bir heyecan yaşayacak.

Tasarımcı, Mayruk’un jübilesini yaptığı yerde düzenlenecek organizasyonla Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün sahibi olacak. İki üstadın başarıyla götürdüğü bayrağı hangi genç modacıların taşıyacağı da şimdiden merak konusu oldu.