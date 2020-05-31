Vadi kadınları rekor kırdı

Cemiyet hayatının sevilen isimleri Nil Duran, Melisa Mutlu ve Selin Denizli Burnaz’ın kurduğu ekip, salgın sürecinde sağlık çalışanlarına 34 binden fazla kumanya gönderdi.



Çubuklu’da yer alan Vadi evlerinde çeşitli mesleklere mensup kadınlar, koronalı günlerde sağlık çalışanları için seferberlik başlatmışlardı. Kendilerine Çubuklu Vadi Kadınları Grubu ismini veren ve 80 gün boyunca oturdukları sitenin boş bir bölümünde gece hazırladıkları kumanyaların gündüz kapaklarını kapatan

ekip, önceki gün sosyal medya hesaplarından bu mutluluklarını paylaştı.











Aralarında Nil Duran, Melisa Mutlu ve Selin Denizli Burnaz gibi pek çok ismin yer aldığı ekip, yayınladıkları fotoğrafa, “Ağlaya ağlaya kapattık 80’inci gün kolilerini... 34 bin 787 tabak, 14’ü aşkın hastane, teşekkürler, sizi seviyoruz ve ne zaman çağırırsanız hazırız” diye yazdı. Kumanyalar içinde, el yapımı ikramın yanı sıra, “Minnet, sevgi ve teşekkürün de girdiği bu tabakla ‘Bir yarayı kapatır mıyız?’ acaba diyen bir grup kadının en güzel yorgunluğudur bu ve kalben yapılır” notları yer aldı.











