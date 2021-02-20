VEFALI KARDEŞLER

Prof. Dr. Sedefhan Oğuz ve Erhan Oğuz, anneleri Güler Oğuz’un anısına, Muğla’da ana okulu yaptırdı

Eğitim dünyasında ‘Hocaların hocası’ olarak anılan Prof. Dr. Orhan Oğuz’un çocukları Prof. Dr. Sedefhan Oğuz ve Erhan Oğuz, babaları gibi yaşamını eğitime adamış rahmetli anneleri Güler Oğuz’un anısına anlamlı bir proje gerçekleştirdi. Oğuz Kardeşler, anne-babalarının uzun yıllar yaşamlarını sürdürdükleri Muğla’da yer alan Kemal Durmaz İlköğretim Okulu’nun ikinci dönem açılışında bir araya geldi. Oğuz Kardeşler’in anne Güler Oğuz adına yaptıkları bağışlarla hayata geçirilen Turunç Saadet Zeki Ünsal ana sınıfı, yemekhane ve Atatürk köşesi açılışı, pandemi dolayısıyla dijital ortamda protokolün katılımıyla gerçekleşti. Vefalı evlatların bu hareketi takdir toplarken, etkinlikte duygusal anlar yaşandı.