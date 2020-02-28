Vehbi Koç Ödülü Prof. Dr. Tekeli'nin

Vehbi Koç Ödülü, ‘Sosyal Bilimler ve Şehircilik’ üzerine yaptığı önemli çalışmalarla adından söz ettiren Prof. Dr. İlhan Tekeli’ye takdim edildi

Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi veya kurumları teşvik etmek amacıyla; kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birine verilen Vehbi Koç Ödülü, bu yıl kültür alanında ‘Sosyal Bilimler ve Şehircilik’ üzerine yaptığı önemli çalışmalarla bilinen Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin oldu.



19. Vehbi Koç Ödülü’nün sahibini bulduğu törende Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “Maalesef gerek ülkemiz, gerek dünyamız zor bir dönemden geçiyor. Tüm olumsuz şartlara rağmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu ‘muasır medeniyet’ hedefinden gözünü hiç ayırmadan, büyük bir şevk ve inançla çalışmalarına devam eden, üreten, araştıran ve gençlere ışık tutan hocalarımız da var. Bugün Vehbi Koç Ödülü’nü böyle bir akademisyene takdim edeceğiz” dedi.



Prof. Dr. İlhan Tekeli ise konuşmasında, “Yaşamın üreterek, gerektiği yerde direnerek toplumda kendine bir yer açmak ve bu yolla anlam üretebilmek çabası olduğunu düşünüyorum. Bu yaşam, özgür olarak gerçekleştirildiğinde onurlu hale geliyor” diye konuştu. Geceye; Çiğdem Simavi, Semahat Arsel, Nevbahar Koç, İnan Kıraç, Suzan Sabancı-Haluk Dinçer, Ayşen Özyeğin, Neşe-Cavit Kavak, Şükran Demirören, Roksi-İzzet Garih, Yılmaz Büyükerşen ile Lerzan Boyner’in de aralarında bulunduğu, iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı.