YARDIM MARATONU

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren insanlara yardımda yarıştı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında TC Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ her geçen gün çığ gibi büyüyor. Emine Sabancı Kamışlı’nın yönetim kurulu üyesi olduğu Esas Holding de, Sabancı Ailesi aracılığıyla 10 milyon TL bağışta bulundu. Kamışlı, ayrıca yedi şehirde bulunan alışveriş merkezlerindeki kapalı mağazalarından 30 Nisan’a dek kira almayacaklarını açıkladı. Kampanyaya bir destek de Gürallar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral ve kızı Esin Güral Argat’tan geldi. İş insanı 5 bin ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için 1 milyon TL tutarındaki bağışı, Kütahya Valiliği’ne teslim etti. Güvenlik sektörünün önde gelen kuruluşlarından Armed’in sahibi İbrahim Yılmaz ise yardım ve hayır işleriyle dikkat çekti. İş insanı, geçtiğimiz haftalarda sokak hayvanları için barınaklar yaparak, yiyecek topladı ve mesai arkadaşlarıyla Taksim’de halka maske dağıttı. Yılmaz, önceki gün de İstanbul’un üç bölgesine giderek, ihtiyacı olanlara erzak yardımında bulundu.