YARDIMSEVER ESERLER

Mimari, cemiyet ve sanat dünyasının isimleri, Oasis Art Project’in sanatçılara alan sağlamayı amaçlayan projesinin davetinde bir araya geldi



Sanat dünyasında pek çok başarılı projelere imza atan Ayşe Jaber’in kurucu ekibinde yer aldığı Oasis Art Project’in Türk ve uluslararası sanatçıları takip ederek bu sanatçılara alan sağlamayı amaçlayan çalışması, önceki gün özel bir davetle tanıtıldı. Oasis Art Project’in Acarkent’te yer alan ve SV Architecture iş birliğiyle hayata geçen sanat ve mimarlık proje alanı daveti, seçkin isimleri bir araya getirdi.









Sanat dünyasının önemli isimleri Aslı Özok, Burcu Yavuz, Nilay Özenbay, Cengiz Yatağan, Koray Akay ile Oğuz Yeşilay’ın eserlerin-den oluşan, içimizdeki asıl güzelliği keşfetmeye odaklanan sergi ve eserleri büyük beğeni topladı. Emin Hitay’dan Berrin Saran’a, Işıl Reçber’den Nuri Develi’ye kadar pek çok dost bir araya geldi.









Oasis Art Project, sergiden elde edilen gelirle SMA hastası çocukların tedavisine destek olarak, bu konudaki farkındalığı da artırmayı amaçlıyor.