YAZ BAŞLASIN

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, normalleşme süreciyle birlikte soluğu tatil beldelerinde aldı

Cemiyet dünyasının tanınmış simaları, pandemi sonrası normalleşme sinyalleriyle birlikte müdavimi oldukları tatil yörelerine akın etmeye başladı. Lise ve üniversite sınavlarının bitmesinin ardından çocukları ve aile büyükleriyle güney sahillerine giden isimler, gereken önlemleri alıp, kişisel hijyen, sosyal izolasyona uyarak neşeli tatillerine adım atmanın mutluğunu yaşadı. İşleri dolayısıyla bir ayağı İstanbul’da olan Berrin Ak, hafta sonu soluğu Bodrum’da alanlardandı. Dört ayı evde geçirdikten sonra kendini doğaya atanlardan biri de Derin Mermerci oldu. Esra İnceefe, yakın arkadaşı Nilüfer Aksoy’la Cunda Adası’nda güzel havanın tadını çıkardı. Fulya Gündoğdu, uçaktan iner inmez özlemini duyduğu kumsala koşup, doyasıya yürüdü. Füsun Kuran, arkadaşı Gülay Kamaz’la Alaçatı Çeşme’de bir araya geldi. Pervin Ersoy, yaz sezonuna Bodrum’daki tesislerinde arkadaşı Meltem Gökhan’la “Merhaba” dedi.



Tatil için Bodrum’u tercih edenlerden biri de Sitare Kalyoncuoğlu oldu. Sitare Hanım, yakın arkadaşı Zeynep Yılmaz’la Bodrum kıyılarında teknede güneşlendi. Şirin Yalçın ablası Elif Dürüst’le Bodrum’da tatile başladı. Ailesiyle İngiltere’de yaşayan Almula Merter Churm ise, uçuş yasaklarının kalkmasıyla soluğu hasretini çektiği memleketi Türkiye’de aldı. Kızı ve oğluyla beraber Bodrum’a giden sanatçı, şimdilerde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.