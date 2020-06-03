YAZA SAZLI SÖZLÜ MERHABA

Cemiyet hayatının sevilen aileleri Gürallar ve Taşçılar, yaz aylarına eğlenceli bir giriş yaptı

Dostlukları çok eskileri dayanan Türk sanat müziğinin en sevilen eserlerini yorumlayan sanatçısı Aylin Şengün Taşçı ve Gülsüm Güral, aileleriyle karantina döneminin sona ermesini fırsat bilip, Kütahya’da bir araya geldi. Sanatçının yurdumuzun önde gelen doktorlarından eşi Prof. Dr. Hasan Taşçı ve sanayici Nafi Güral’ın da katıldığı neşeli buluşma, Güral Ailesi’nin Kütahya’daki evinde gerçekleşti. Sevim, Gülden Güral, Tanhan Taşçı, Nurhan ve Hasan Ören’in de bulunduğu anlarda yemekler yendi, sohbetler edildi. Bir ara bahçede ateş yakan dostlar, Aylin Şengün Taşçı’nın seslendirdiği, Hasan Esen’in bestelediği ‘Nar Tanesi’ şarkısına amatör klip de çekti. Unutulmaz günün en renkli üyesi ise, Sevim Güral’ın köpeği Tarçın oldu.