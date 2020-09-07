YELKEN KUPASI’NDA ŞAMPİYON BELLİ OLDU

5. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nda, kazanan Eker Kadın Yelken Takımı oldu











Beşinci senesinde uluslararası boyut kazanan Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, önceki gün Fenerbahçe-Caddebostan-Adalar parkurunda gerçekleşti. 16 takımın yarıştığı organizasyonda, kupanın sahibi Eker Kadın Yelken Takımı oldu. İkinciliği MSI Kadın Yelken Takımı, üçüncülüğü ise White Angels Sailing Team aldı. Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü’nün iş birliğiyle yapılan yarışlar için Yelken Kupası Organizasyon Komitesi Üyesi Arzu Çekirge Paksoy, şöyle konuştu: “Kadınların, hayatın tüm alanlarında olduğu gibi sporda da güçlenmelerini ve var olmalarını çok önemsiyoruz. Bu bakış açısı ve sosyal sorumluluk bilinciyle hem kadınları yelken sporuyla tanıştırıyor hem de elde ettiğimiz gelirin bir kısmını kadın konusunda çalışmalar yürüten STK’lara bağışlıyoruz.”









YELKEN KUPASI KAZANANLARI



GENEL YARIŞ SONUÇLARI



1. EKER KADIN YELKEN TAKIMI

2. MSI KADIN YELKEN TAKIMI

3. WHITE ANGELS SAILING TEAM



IRC I SINIFI



1. MSI KADIN YELKEN TAKIMI

2. WHITE ANGELS SAILING TEAM

3.BORUSAN KADIN YELKEN TAKIMI



IRC II SINIFI



1. EKER KADIN YELKEN TAKIMI

2. TEAM LADIES FIRST TAKIMI



IRC III SINIFI

1. ÖZAY KADIN YELKEN TAKIMI

2. SAHİBİNDEN.COM KADIN YELKEN TAKIMI

3. ETİ KADIN YELKEN TAKIMI



IRC IV SINIFI



1. ALİZE KADIN YELKEN TAKIMI

2. KUPA KIZI KADIN YELKEN TAKIMI

3. DENİZ HARP OKULU KADIN YELKEN TAKIMI



GEZGİN SINIFI

1. İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ

2. KADIN YELKENCİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ YELKEN TAKIMI