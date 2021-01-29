YENİ MAĞAZAYA DOST ZİYARETİ

İstinye Park’taki yeni şubesiyle hizmet veren Lion Diamond, ünlü isimlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor

Kişiye özel butik tasarımlar sunan Lion Diamond markasının kurucusu Öznur Yakın, geçtiğimiz gün İstinye Park mağazasında dostlarını ağırladı. İş insanını ziyarete gelenler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Bilge Kuru, Meltem Demir, Aslı Hünel, Filiz Diken ve Neslihan Mumcu da vardı. Şıklıklarıyla dikkat çeken cemiyet hayatının ünlü isimleri, yeni koleksiyonu yakından inceleme fırsatı buldu. Yakın, tasarımlarıyla konuklarından tam not aldı.