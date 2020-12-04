YENİ YIL TELAŞI

Cemiyet hayatının tanınmış simaları, mağazalarında yeni yıl coşkusunu yaşıyor

Acısıyla tatlısıyla bir yılın bitmesine sayılı günler kala mağazalarda da tatlı bir heyecan yaşanıyor. Şirin Dürüst Yalçın ve Rosella Karabacak’ın sahibi olduğu Sırmaison altıncı mağazasını İstinye Park’ta açtı. İki ortağın pek çok objeyi bir arada bulundurduğu mağazanın ilk gününde, özel bir dost grubu ortakları yalnız bırakmadı. Nişantaşı ile Teşvikiye’nin kesiştiği noktada yer alan Berrin Ak’ın sahibi olduğu MacKenzie de, oldukça hareketli günler yaşıyor. Pek çok kişinin muhteşem dekoru önünde fotoğraf çektirdiği yerde, yılbaşı hediyeleri de dikkat çekiyor.

Rezzan Benardete’nin sahibi olduğu Bebek’teki Interior Design Service, müşterilerine hoş bir armağan çeşidi sunuyor. Gayrimenkul ve golf dünyasının önde gelen isimlerinden Beyhan Benardete ise, kardeşi Canan Vefkioğlu’nun kurduğu Vefk Design mağazasının açılışına destek oldu. “Değerli anlara sihirli dokunuşlar yapıyoruz” diyen iş insanı, Maçka’daki yerinde Covid-19 önlemleri ışığında sadece randevu ile misafir kabul ediyor.