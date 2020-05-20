YETİŞEN KAZANIYOR

Pınar Sabancı, sosyal medya hesabından takipçilerine çekiliş yaptı

İstanbul cemiyet hayatında doğal, samimi ve merhametli yönleriyle tanınan Pınar Sabancı, koronavirüslü günlerde de boş durmuyor. Seneler önce sağlıklı beslenme konusunda kurduğu Misa Mutfak ile bilgilerini dost ve hayranlarıyla paylaşan iş insanı, bu kez kültür-sanat ve güzellik çalışmalarıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Sabancı, gelen hediyeleri, yıllardır kendisini sosyal medya üzerinden takip edenlerle paylaşmak için kolları sıvadı. Şimdiden armağan paketlerini hazırlamaya başlayan Pınar Hanım, bir de şart koydu. Buna göre, “Benimle güzel fikirlerini paylaşan kitap olsun, dizi olsun, yıllardır yorumlarıyla incelemelerimize destek olan veya sadece sevip uzaktan da olsa paylaşımlarımdan zevk alan birilerine teşekkür etmiş olmak isterim. Bir fotoğrafı beğenip, üç sevdiğiniz kişiyi etiketleyin. Ara ara paylaşıp hatırlatacağım, çıkmazsa da kızmayın lütfen” diyen Sabancı, çekiliş tarihi olarak da 7 Haziran’ı işaret etti.