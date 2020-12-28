YILBAŞI TELAŞI

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, yeni yıla birkaç gün kala tatlı bir heyecanın içerisine girdi

Her ne kadar tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde olsak da “2021 sağlıkla, mutlulukla gelsin” diyen cemiyet hayatının ünlü isimleri, hijyen ve mesafe kurallarına dikkat ederek kollarını sıvadı. Dört gün devam edecek yılbaşı yasağı öncesinde kimi ailesine ve sevdiklerine hediye aldı, kimi ise yeni yıl sofra düzenini kurup, o heyecanı şimdiden yaşamaya başladı.

İş dünyasının babacan isimlerinden Can Kıraç, Zuhal Mansifeld, Yasemin Masis, Esra Oflaz Güvenkaya ve Maria-Yahşi Baraz çifti, armağan alma telaşı sırasında çektirdikleri renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat ve Mynet’in sahibi Emre Kurttepeli ile eşi Maide Kurttepeli, çalışma arkadaşlarıyla; Değer Otizm Derneği Kurucu Başkanı Şule Gökırmak, sosyal komite üyeleriyle bir araya geldi. Şehnaz Çehreli ve modacı Atıl Kutoğlu da arkdaşlarıyla yeni yıl arifesinde keyifli saatler geçirdi. Türkiye’nin asırlık restoranı Hünkar’ın sahibi Faruk Üğümü, meşhur hindili pilavını bu kez dostlarının evlerine servis yapmanın heyecanını yaşadı. İş insanına en büyük destek, eşi Serap Üğümü’den geldi. Ece Kıral, Nur Yılmaz, Berrin Ak hazırladıkları yılbaşı sofralarının ışıltılarını sosyal medya hesabından paylaşırken, Ayşegül Uzunova ve Tayfun Uzunova ise dostları Selnur Dinçkök ve Faruk Süren’le erken kutlama yemeğinde buluştu.