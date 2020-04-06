YOGA ZAMANI

Salgın nedeniyle yapılan ‘Evde kal’ çağrılarına uyan cemiyetin ünlü isimleri, sağlıklarını korumak için kendilerini yogaya verdi...

Dünyamızı hızla saran ve ölümlere yol açan koronavirüs pandemisi, daha sağlıklı olmak konusunda yoganın önemini tekrar gündeme getirdi. Bu konuda Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf, hem akademisinde hem de dijital ortamda çocuklara ve yetişkinlere koronavirüsten korunmanın yollarını orijinal yogayla anlatıyor. Cemiyet hayatından tanıdık simaların da katıldığı seanslarda konuklar, sağlıklı olmanın ve vücudumuzu korumanın yollarını öğreniyor. Büyük rağbet gören derslerin öğrencileri arasında Burcu Şendir’den Yasemin Masis’e kadar pek çok isim bulunuyor.