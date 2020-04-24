Yüreğinize sağlık

İstanbul cemiyet hayatının önde gelenlerinden Nil Duran, Selin Denizli Burnaz ve Melisa Mutlu’nun sağlık çalışanlarına verdiği desteğe, Fulya Özkanca ve Sanem Tezman da katıldı

Eski dost olmanın yanı sıra Çubuklu Vadi evlerinde de komşu olan Nil Duran, Selin Denizli Burnaz ve Melisa Mutlu, bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmeye devam ediyor. Üç arkadaşın, mutfakta geceli gündüzlü çalışmalarına bir destek de cemiyet hayatının sevilen simalarından Fulya Özkanca ve Sanem Tezman’dan geldi. Gönül dostlarının oluşturduğu ekip, sağlık personeli için her gün börekten poğaçaya, kurabiyeden tatlı ve meyveye kadar gıdaların içinde yer aldığı kumanyalar hazırlıyor. Hastanelerin yanı sıra ihtiyacı olanlara da yardımın ulaştığı bu etkinlik, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.