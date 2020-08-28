ZAFER COŞKUSU

Erol Evgin, önceki akşam Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Moda Deniz Kulübü’nde konser verdi

Türk tarihinin en kıymetli zaferlerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü, önceki akşam görkemli bir davetle kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 1935 yılında kurulan Moda Deniz Kulübü, üyelerini ‘Erol Evgin ile Zafer Bayramı’nı Kutluyoruz’ temalı gecede buluşturdu. Kişisel hijyen ve sosyal izolasyonun bir arada olduğu davette, her şey özenle hazırlanmıştı. Konuklar arasında Moda Deniz Kulübü Başkanı Teoman Taşpınar, Deniz Erkul, Selim Dümer, İrem Özatalay ve Sinan Tuncalı gibi pek çok tanıdık dost vardı. Evgin, misafirlerine muhteşem bir repartuvar sundu. Zaman zaman fıkra ve sohbetlerle renklenen gecede, Türk bayraklarıyla zafer çoşkusu yaşandı.