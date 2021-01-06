ZİRVEDE KAR KEYFİ

İş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınmış simaları, yeni yılı Uludağ’da karşıladı

Kış sezonun gözde kayak merkezlerinden Uludağ, 2021’e sakin girdi. Koronavirüs yüzünden Uludağ’da sezonu açmayan oteller arasında

Monte Baia vardı. Dağın iki büyük oteli Ağaoğlu My Mountain ve Grand Yazıcı ise yarı yarıya doluydu.

Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ve kız kardeşi Helin Avşar ile yeni yılı zirvede geçirmeyi tercih eden isimler arasındaydı. Üçlü, Grand Chale’de karın keyfini çıkardı. Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Alican Ağaoğlu, eşi ve çocuklarıyla Ağaoğlu My Mountain Otel’de konakladı.

Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı (TİKAD) Nilüfer Bulut ise ailece Grand Yazıcı’da kar keyfi yaşadı. Arkadaşları Hülya Avşar ve Bahar Şer’le dağda trekking yapan Nilüfer Hanım, iş stersinden uzak kalarak dört günlük tatilin tadını çıkardı.