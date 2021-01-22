ZİRVEDE KAR KEYFİ

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, gözde kayak merkezlerinde karın keyfini çıkardı

Yıllardır kayak tutkunlarının tek adresi olan Uludağ’ın ardından, Palandöken, Kartepe, Ilgaz, Kartalkaya ve Erciyes’te peş peşe açılan merkezler kayakseverlerle dolmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir genelge ile pandemi şartlarına uymak kaydıyla tesislerden yararlanmak isteyenler, soluğu eşsiz zirvelerde aldı. Karın keyfini çıkaranlar arasında Pınar Eczacıbaşı, Ayşe Kucuroğlu, Bahar Şer ve Levent Kızıl da vardı. Ünlü isimler, çektirdikleri kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.