ZİRVEDE ŞIKLIK YARIŞI

Sömestirde tatil rotasını Palandöken’e çeviren cemiyet hayatının ünlü isimleri, beyaz örtünün üzerinde şıklıklarıyla gövde gösterisi yaptı

Kış turizminin en sevilen lokasyonlarından Palandöken’deki Sway Hotels, iş ve cemiyet camiasının ünlü isimlerine ev sahipliği yaptı. Karın ve kışın keyfini doyasıya yaşayan misafirler, otelde uygulanan pandemi tedbirleriyle de güvenli bir tatil yaptı.

Sömestir sebebiyle çocuklarıyla bir arada olmanın tadını çıkaran tanınmış simalar, bol bol kayak yaptı. Beyaz örtüde renkli anlar yaşayan isimler arasında, Cem-Ayşe Boyner Telvi, Elif Boyner Ayger, Öykü-İlhan Karadeniz, Pınar-Kerem Özçapkın, Rabia Güreli ve Tarhan Telli vardı. Konuklar, sportif şıklıklarıyla da göz doldurdu.