ZİRVEDEKİ KADINLAR

İş hayatında birçok başarıya imza atan kadınlar, Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni’nde bir araya geldi

Başarı hikayeleriyle ilham veren kadınların deneyimlerini paylaştığı Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi, ‘Yeni Normalde Kadın ve Dayanışma’ ana temasıyla İş Sanat Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Celal Toprak ile Seda Çelik’in üstlendiği organizasyonda, 25 kategoride 25 kadına ödül verildi.



Törende, Bee’o Kurucusu ve Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı ‘İnsana Değer Katan Girişimci’, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Perviz Erdem ‘STK Lideri’ ödülünü aldı. Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk’ün ‘Sosyal Sorumluluk Ödülü’ne layık görüldüğü günde, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ise ‘Önderlik Ödülü’nün sahibi oldu. Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, “Günümüzde sanayiden bilime kadar pek çok alanda girişimci kadınlarımızı görüyor ve gurur duyuyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, bizim topraklarımızın kadını kadar üstün gayret, azim ve dayanışma içinde olan bir millet yoktur” diye konuştu.