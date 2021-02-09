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09.02.2021 - 10:11 |

ATV yayın akışı bugün 9 Şubat 2021 Salı | ATV yayın akışı listesi

Televizyon kanallarının yayın akışları zaman zaman yoğun ilgi görüyor. Takip ettiği diziyi veya program hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler bugünün yayın akışını da sorguluyor. Peki ATV yayın akışında bugün neler var? 9 Şubat 2021 Salı gününe ait ATV yayın akışı haberimizde...

ATV yayın akışı bugün 9 Şubat 2021 Salı | ATV yayın akışı listesi
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Haftanın yedi günü saat saat belirlenen televizyon kanallarının arasında en çok yoğun ilgi gören kanallar arasında yer alan ATV de bugün merak konusu oldu. ATV yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı günü listesini haberimize ekledik. Bugün ATV'de ekrana gelecek diziler, programları saat saat haberimizde derledik.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 9 ŞUBAT 2021 SALI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

22:30 Akıncı

01:45 Kanatsız Kuşlar

04:45 Bir Zamanlar Çukurova (17. Bölüm)

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