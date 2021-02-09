09.02.2021 - 10:11 |
ATV yayın akışı bugün 9 Şubat 2021 Salı | ATV yayın akışı listesi
Televizyon kanallarının yayın akışları zaman zaman yoğun ilgi görüyor. Takip ettiği diziyi veya program hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler bugünün yayın akışını da sorguluyor. Peki ATV yayın akışında bugün neler var? 9 Şubat 2021 Salı gününe ait ATV yayın akışı haberimizde...
Haftanın yedi günü saat saat belirlenen televizyon kanallarının arasında en çok yoğun ilgi gören kanallar arasında yer alan ATV de bugün merak konusu oldu. ATV yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı günü listesini haberimize ekledik. Bugün ATV'de ekrana gelecek diziler, programları saat saat haberimizde derledik.
ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 9 ŞUBAT 2021 SALI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
22:30 Akıncı
01:45 Kanatsız Kuşlar
04:45 Bir Zamanlar Çukurova (17. Bölüm)