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11.05.2020 - 08:05 |

Avatar Atakan'dan matkaplı tatlı

Survivor 2016'da şampiyon olan Avatar lakaplı kick boks sporcusu, Çağan Atakan Arslan matkapla tatlı yaptı ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Avatar Atakan'dan matkaplı tatlı
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Avatar lakaplı milli boksör Çağan Atakan Arslan eşinin Anneler Günü'nü kutlamak için tatlı yaptı. Mikser bulamadığını söyleyen Avatar Atakan, bunun yerine matkap kullandı.

Pasta yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Arslan, "Evladına annelik yapan tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Malum karantinadayız pek bir sürpriz yapamadık. Zaten her ne yapsak canım eşimin anneliği karşısında bir hiç ama... Ben de bari bir tatlı yapayım dedim. Niyetlendim mikser yok. Elle çırpınca da istediğim kıvamı alamadım, bir 15 dakika. Ama çareler tükenmez Avatar burada. Matkap darbeli olursa daha bir güzel veriyor kıvamı, bence on numara oldu." dedi.

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Cadde Yazarları

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