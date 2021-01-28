Avrupalı okurlardan tam not!

Nalan Miri Sözer’in kaleme aldığı ‘Life Begins at 40’ (Hayat40’ta Başlar) İngilizce baskısı ile raflarda yerini aldıktan kısa bir süre sonra Euro Weekly’de yer

buldu. Eser, “Matrak ve eğlenceli bir üslupla hayatı, yaş almayı, kadınlığı ele alarak, okuyucuyu kendini keşfedeceği bir yolculuğa çıkarıyor. Zamansız bir kadın

kitabı” olarak yorumlandı. Kitaba yabancı basının ilgisinin yanı sıra İngiltere, Fransa, İsviçre, Almanya ve Polonya’da hem raflarda hem de online satışla ilk baskısı tükendi.