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28.01.2021 - 07:00 |

Avrupalı okurlardan tam not!

Nalan Miri Sözer’in kaleme aldığı ‘Life Begins at 40’ (Hayat40’ta Başlar) İngilizce baskısı ile raflarda yerini aldıktan kısa bir süre sonra Euro Weekly’de yerbuldu.

Avrupalı okurlardan tam not!
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Nalan Miri Sözer’in kaleme aldığı ‘Life Begins at 40’ (Hayat40’ta Başlar) İngilizce baskısı ile raflarda yerini aldıktan kısa bir süre sonra Euro Weekly’de yer
buldu. Eser, “Matrak ve eğlenceli bir üslupla hayatı, yaş almayı, kadınlığı ele alarak, okuyucuyu kendini keşfedeceği bir yolculuğa çıkarıyor. Zamansız bir kadın
kitabı” olarak yorumlandı. Kitaba yabancı basının ilgisinin yanı sıra İngiltere, Fransa, İsviçre, Almanya ve Polonya’da hem raflarda hem de online satışla ilk baskısı tükendi.

Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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