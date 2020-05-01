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01.05.2020 - 08:58 |

Ayşe Engin: Sosyal mesafe lütfen

Ayşe Engin, eşi Sinan Engin ile birlikte çekildiği koruyuculu ve maskeli bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ayşe Engin: Sosyal mesafe lütfen

Corona virüs salgını nedeniyle 45 gün sonra dışarı çıkabilen Ayşe Engin, eşiyle çekildiği fotoğrafının altına esprili bir not düştü. Engin, “45 gün sonra payımıza düşen havayı aldık, ilk kez dışarıdayız. Şükürler olsun Allah’ım aldığımız her nefese, şükürler olsun bize bağışladığın havaya, toprağa, suya. Bu arada Sayın Sinan Engin sosyal mesafe lütfen... Ayrıca kadınlar önden yürür! Şu evde geçen mecburi günlerde herkes karısının kıymetini bilecek” dedi. 

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