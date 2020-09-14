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14.09.2020 - 10:51 |

Ayşegül Yıldız isyan etti: Yeter artık!

Ayşegül Yıldız, 2011 yılında evlendiği İbrahim Tatlıses’ten 2013’te boşanmıştı. 39 yaşındaki ünlü isim, isminin ve fotoğraflarının arkadaşlık sitelerinde kullanıldığını fark edince küplere bindi.

Ayşegül Yıldız isyan etti: Yeter artık!
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Posta'da yer alan habere göre; sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ayşegül Yıldız, isminin ve fotoğraflarını kullananlar hakkında, "Kaç tane fake hesabı kapattırdım. Ama yeter artık. Hangi birinizi bulayım? Ne halt yiyorsanız, kendi isminiz ve fotoğrafınızla yapın. Beni pisliğinize bulaştırmayın. Hakkınızda yasal işlem başlatacağım" ifadelerini kullandı.

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