20.08.2020 - 07:00 |
Baba-kız buluşması
Sanat dünyasının önde gelen isimlerinden Nedim Aka, Nişantaşı’nda bir restoranda pandemi sürecinde bir araya gelemediği ve blogger çalışmalarıyla tanınan kızı Benan Aka Öztürk ile hasret giderdi.
Sanat dünyasının önde gelen isimlerinden Nedim Aka, Nişantaşı’nda bir restoranda pandemi sürecinde bir araya gelemediği ve blogger çalışmalarıyla tanınan kızı Benan Aka Öztürk ile hasret giderdi. Yeni anne Benan Hanım, “Bugün, baba-kız öğleden sonrası yaptık. Ama hemen oğlumun yanına döneceğim” dedi.
Bergüzar Korel gözyaşları içinde yardım istediOyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı.