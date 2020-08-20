Baba-kız buluşması

Sanat dünyasının önde gelen isimlerinden Nedim Aka, Nişantaşı’nda bir restoranda pandemi sürecinde bir araya gelemediği ve blogger çalışmalarıyla tanınan kızı Benan Aka Öztürk ile hasret giderdi. Yeni anne Benan Hanım, “Bugün, baba-kız öğleden sonrası yaptık. Ama hemen oğlumun yanına döneceğim” dedi.