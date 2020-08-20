MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Baba-kız buluşması
20.08.2020 - 07:00 |

Baba-kız buluşması

Sanat dünyasının önde gelen isimlerinden Nedim Aka, Nişantaşı’nda bir restoranda pandemi sürecinde bir araya gelemediği ve blogger çalışmalarıyla tanınan kızı Benan Aka Öztürk ile hasret giderdi.

Baba-kız buluşması
ABONE OL

Sanat dünyasının önde gelen isimlerinden Nedim Aka, Nişantaşı’nda bir restoranda pandemi sürecinde bir araya gelemediği ve blogger çalışmalarıyla tanınan kızı Benan Aka Öztürk ile hasret giderdi. Yeni anne Benan Hanım, “Bugün, baba-kız öğleden sonrası yaptık. Ama hemen oğlumun yanına döneceğim” dedi.

Bergüzar Korel gözyaşları içinde yardım istediOyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'ALDIĞIM NEFESTEN UTANIYORUM’

'ALDIĞIM NEFESTEN UTANIYORUM’

Yağmur değil Burcu

Yağmur değil Burcu

Lüküs hayat!

Lüküs hayat!

Bodrum’da renkli gece

Bodrum’da renkli gece

Sıradaki Haber