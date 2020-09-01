01.09.2020 - 07:00 |
Baba-kız düeti
Gökhan Türkmen, ‘Mavi’ şarkısını kızı Nil Rona’yla söyledi.
Gökhan Türkmen, ‘Mavi’ şarkısını kızı Nil Rona’yla söyledi. Türkmen’in doğum gününde yayınlanan parça, bugün tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Beş yaşındaki Nil Rona’nın ilk stüdyo deneyimi olan esere, Bora Çifterler klip çekti. Türkmen video’da, iki kızıyla kamera karşısına geçti.
Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.