Baba-kız düeti

Gökhan Türkmen, ‘Mavi’ şarkısını kızı Nil Rona’yla söyledi. Türkmen’in doğum gününde yayınlanan parça, bugün tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Beş yaşındaki Nil Rona’nın ilk stüdyo deneyimi olan esere, Bora Çifterler klip çekti. Türkmen video’da, iki kızıyla kamera karşısına geçti.